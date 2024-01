Na escola de música “Sons do Alviela” aprende-se a conviver e sem pressões

O centro pastoral de São Vicente do Paúl acolhe uma escola de música que também tem como propósito ajudar a desenvolver as competências sociais e emocionais dos seus alunos. A “Sons do Alviela” foi fundada em 2009 e tem uma ligação muito próxima com a comunidade local.