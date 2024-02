Agricultores bloquearam Ponte da Chamusca em protesto contra falta de condições do sector

Mais de 200 agricultores saíram à rua com os seus tractores para reclamar a valorização do sector e condições justas, num protesto que bloqueou várias estradas do país, tal como aconteceu junto à Ponte da Chamusca na manhã desta quinta-feira, 1 de Fevereiro. Em causa está uma iniciativa do Movimento Civil de Agricultores, que teve início pelas seis da manhã. O protesto decorre um dia depois de o Governo ter anunciado um pacote de mais de 400 milhões de euros, destinado a mitigar o impacto provocado pela seca e a reforçar o Plano Estratégico da Política Agrícola Comum (PEPAC).

Os agricultores reclamam o direito à alimentação adequada, condições justas e a valorização da actividade. O movimento, que se apresenta como espontâneo e apartidário, garantiu que os agricultores portugueses estão preparados para se defenderem do ataque permanente à sustentabilidade, à soberania alimentar e à vida rural.