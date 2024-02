Longa-metragem de Leonor Teles exibida em Santarém

Filme “Baan-Casa” da cineasta Leonor Teles, que estreou em 2023, esteve em exibição no Teatro Sá da Bandeira em Santarém na noite do dia 31 de Janeiro.

A longa-metragem “Baan”, da cineasta Leonor Teles, nascida e criada em Vila Franca de Xira, foi exibida na noite de 31 de Janeiro no Teatro Sá da Bandeira, em Santarém. A exibição do filme contou com a presença de Leonor Teles e de Carolina Miragaia, compositora, que interpreta no filme a personagem principal. Após visualização da longa metragem houve espaço para um momento de perguntas e respostas sobre o filme que contém cenas filmadas na cidade de Lisboa e em Banguecoque, na Tailândia.