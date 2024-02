Budda Power Blues, Maria João e Filarmónica da Gansaria juntos em palco

A Filarmónica da Gansaria, a renomada cantora de jazz Maria João e o grupo Budda Power Blues juntaram-se em palco na tarde de sábado, em Santarém, para um espectáculo diferenciado que revisitou o característico universo dos blues, com salpicos de jazz, soul e rock. Centenas de espectadores aplaudiram os músicos no grande auditório do CNEMA. O concerto constituiu uma experiência gratificante e enriquecedora para os cerca de cinquenta elementos da banda filarmónica do concelho de Santarém dirigida pelo maestro Luís Leite. O alinhamento do espectáculo baseou-se no álbum “The Blues Experience”, resultante da parceria artística que juntou os Budda Power Blues e Maria João.