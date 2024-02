Só faltam dois troços para finalizar circular urbana de Almeirim

O presidente da Câmara de Almeirim, vereadores e presidentes de juntas abriram este sábado, 10 de Fevereiro, o penúltimo troço da circular urbana de Almeirim, com 400 metros, entre a zona do Pupo e o Vale Peixe. Ficam a faltar dois troços, num total de cerca de dois quilómetros, que vão fazer a ligação à Estrada Nacional 118 a seguir à fábrica da Compal.

A circular professor José Sousa Gomes, o anterior presidente do município que iniciou a construção desta via para retirar os pesados da cidade, está a ser feita por troços há 16 anos por administração directa da autarquia e sem qualquer financiamento.