Sala cheia na Azinhaga para ouvir o “Ensaio sobre a Lucidez”

A delegação da Fundação José Saramago na Azinhaga promoveu uma leitura viva de “Ensaio sobre a Lucidez”, realizada na tarde de sábado, 10 de Fevereiro. A iniciativa, que teve como protagonista a actriz Rita Durão, foi pensada no âmbito dos 25 anos da atribuição do Prémio Nobel a José Saramago e dos 50 anos do 25 de Abril de 1974, levando à reflexão e debate sobre a democracia, um tema importante e regular nas abordagens do escritor que faleceu em Junho de 2010.