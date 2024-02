Centenas de foliões na rua no Carnaval de Santarém

O corso de Carnaval de Santarém, com diversos carros alegóricos e centenas de foliões, desfilou pelas ruas do Jardim de São Bento na tarde de terça-feira, 13 de Fevereiro, com a participação de instituições e colectividades do concelho. No improvisado sambódromo decorreram diversas actividades de animação e diversão, destinadas sobretudo aos mais novos.

O município de Santarém atribui prémios aos três melhores grupos, no valor de 1300, 800 e 500 euros. O grupo mais folião recebe o prémio de 600 euros. A autarquia apoia financeiramente também as escolas e associações que participam nas actividades de Carnaval.