Cantina da escola Fernandes Pratas reabre com refeições saudáveis

O refeitório da escola Professor João Fernandes Pratas, em Samora Correia, está mais apelativo após as obras de remodelação que decorreram na pausa de Carnaval. Para além do espaço as ementas escolares são agora mais nutritivas e saudáveis e com mais variedade.

O projecto da Câmara Municipal de Benavente R23 foi inaugurado hoje ao almoço. O presidente do município, Carlos Coutinho, e a vereadora Catarina Vale almoçaram na cantina com os alunos.

A remodelação contou com a participação da comunidade escolar que deu sugestões de pratos que gostavam de ver na ementa e alguns foram considerados como o buffet de saladas.

O projecto R23 começou na escola Duarte Lopes, em Benavente, com, balanço muito positivo. Foi agora alargado a Samora Correia e em breve vai ser implementado na escola básica 2,3 do Porto Alto.

Os refeitórios escolares continuam abertos aos pais para que provem as refeições, basta para isso informar a direcção da escola sobre o dia em que pretendem fazer a experiência.