Alhandra enterrou o entrudo entre lágrimas e risadas

Foi com fogo de artifício, gritos de dor de viúvas enlutadas e muitas risadas à mistura que Alhandra enterrou o santo Entrudo na noite de quarta-feira, 14 de Fevereiro.

O cortejo fúnebre pelas ruas daquela vila ribeirinha é sempre o momento mais triste dos foliões e que representa o ponto final do carnaval deste ano em Vila Franca de Xira, dinamizado pela Sociedade Euterpe Alhandrense.

O santo foi queimado à beira rio debaixo de um céu coberto com fogo de artifício e onde a comunidade desejou melhor sorte e mais felicidade para este ano.

O ponto alto do enterro do entrudo é a leitura do testamento que incluiu alguns versos que arrancaram sorrisos em quem assistiu ao funeral.

Na vizinha Póvoa de Santa Iria também o Grémio Dramático Povoense agendou o seu tradicional enterro do chouriço.

