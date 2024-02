União de Santarém quer crescer com ambição de chegar o mais longe possível

A equipa sénior da União de Santarém venceu na tarde deste domingo, 18 de Fevereiro, o Alverca Futebol Clube, por 3-1, no campo Chã das Padeiras, em Santarém. O clube mantém o primeiro lugar da série C do Campeonato Nacional e têm como objectivo subir este ano à Liga 3 Nacional de futebol. O presidente da União de Santarém, Pedro Patrício, explicou a O MIRANTE quais os objectivos do clube para os próximos tempos.