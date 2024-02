ULS Médio Tejo apresenta Centro de Investigação e Inovação Clínica

A Unidade Local de Saúde (ULS) do Médio Tejo apresentou na tarde de segunda-feira, 19 de Fevereiro, o novo Centro de Investigação e Inovação Clínica que pretende ser um pilar de inovação para melhorar a prestação de cuidados de saúde aos utentes. A sessão decorreu na unidade hospitalar de Tomar.

Casimiro Ramos, presidente do conselho de administração da ULS Médio Tejo, explica que a nova estrutura vai funcionar em parceria com a área académica, mediante protocolos com os Politécnicos de Coimbra e de Santarém. O bastonário da Ordem dos Médicos, Carlos Cortes, que esteve presente na apresentação do projecto, destaca a importância de “dar primazia à ciência e colocá-la ao serviço dos doentes”, valorizando o Serviço Nacional de Saúde.