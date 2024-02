Fátima recebe um dos maiores eventos de turismo religioso do mundo

Organizado pela ACISO, em colaboração com os Municípios de Ourém e da Guarda e o Santuário de Fátima, com o apoio do Turismo de Portugal e do Turismo do Centro de Portugal, estão previstas decorrer ao longo dos workshops cerca de cinco mil reuniões.

Teve início nesta quinta-feira, 22 de Fevereiro, no Centro Pastoral de Paulo VI, a XI edição dos Workshops Internacionais de Turismo Religioso. O evento promove bolsas de contactos de negócio entre os participantes ao mesmo tempo que reforça a importância do Turismo Religioso no contexto do setor turístico mundial e Portugal enquanto destino privilegiado.

Organizado pela ACISO, em colaboração com os Municípios de Ourém e da Guarda e o Santuário de Fátima, com o apoio do Turismo de Portugal e do Turismo do Centro de Portugal, os Workshops contam com a participação de operadores turísticos, empreendedores, empresas de alojamento local, animação turística, transporte e restauração.