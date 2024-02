Feira de educação e emprego tem sido um sucesso no Entroncamento

A terceira edição da feira de Educação, Formação e Empregabilidade, no Entroncamento, arrancou na quinta-feira e está a decorrer até este sábado, 24 de Fevereiro, no pavilhão municipal do Entroncamento. Vários jovens e alunos do concelho têm marcado presença no evento, assim como instituições de ensino, entidades e empresas locais. Têm sido realizados vários workshops e palestras ligados aos temas da educação e à entrada no mercado de trabalho. No último dia do evento destaque para a tertúlia com Fátima Lopes, comunicadora, apresentadora de televisão e autora de vários livros.