Melhores cartoons do ano de volta a Vila Franca de Xira

As guerras, a crise do Serviço Nacional de Saúde, o aquecimento global e a politica nacional são alguns dos temas que dominaram os cartoons em 2023. Os melhores desenhos estão expostos no Celeiro da Patriarcal, em Vila Franca de Xira, para mais uma edição da Cartoon Xira.

Sob a curadoria de António Antunes, a exposição mantém um olhar sobre o ano que passou com uma selecção dos melhores trabalhos dos artistas nacionais e a mostra internacional que tem como título Horizontes Imaginários.

No ano em que assinala 25 anos o mexicano Chubasco é o convidado internacional da mostra.

A inauguração decorreu este sábado à tarde com presença dos cartoonistas e autarcas locais.

As obras prometem não apenas divertir os visitantes, mas também provocar reflexões sobre os acontecimentos marcantes do último ano. A exposição pode ser visitada gratuitamente até 5 de Maio.

*Notícia desenvolvida na edição impressa de O MIRANTE