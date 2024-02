Rota das Adegas em Atouguia é exemplo da força do associativismo em Ourém

A Rota das Adegas voltou a animar as ruas de Atouguia, uma freguesia de Ourém, com a 19ª edição de uma iniciativa que marca o calendário anual do concelho. A Rota das Adegas juntou mais de duas centenas de pessoas que percorreram as ruas da freguesia sempre num clima de festa e boa disposição.

O evento decorreu no sábado, 24 de Fevereiro, e contou com a visita a 15 adegas e com a animação musical do Grupo de Concertinas da Barrenta. Luís Albuquerque, presidente da Câmara de Ourém, falou a O MIRANTE sobre a importância do associativismo para a dinâmica cultural do concelho.