Assembleia Municipal com casa cheia no Porto Alto

A população compareceu em peso ontem à noite na sede da AREPA, no Porto Alto, para assistir e participar na Assembleia Municipal de Benavente. A reunião ficou marcada pelas intervenções das mães que não têm onde deixar os filhos por falta de creches no concelho.

Os pais têm vindo a questionar sucessivamente a Câmara de Benavente sobre o assunto e criticam o atraso na abertura da creche em Samora Correia e a falta de soluções por parte do executivo.

Ao descontentamento das mães juntaram-se os autarcas da oposição. O PSD considera que a autarquia não acautelou o crescimento da população e por isso não consegue dar resposta.

O presidente do executivo CDU, Carlos Coutinho avançou que as obras na antiga creche dos Miúdos e Companhia, em Samora Correia, começam na segunda-feira, dia 4 de Março.

Ainda no âmbito das intervenções da população destaque para as queixas relativas ao Bairro 1º de Maio, habitação social, cemitério do Porto Alto e Forno do Telhal. Os populares queixaram-se que algumas questões ficaram por responder mas o presidente da mesa da assembleia, Mário Santos, deu o tempo de resposta por terminado e avisou que o regimento não permite diálogo.

*Um assunto para conferir numa edição impressa de O MIRANTE.