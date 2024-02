Rui Rei receita aspirinas a eleitos da CDU em Vila Franca de Xira

A última Assembleia Municipal de Vila Franca de Xira foi marcada por um aceso e caricato debate entre os eleitos municipais que acabou com um deles a recomendar a toma de aspirinas aos rivais políticos.

Tudo começou quando a bancada da coligação Nova Geração (PSD/PPM/MPT) apresentou uma moção visando exigir a construção do nó dos caniços na Póvoa de Santa Iria.

Na discussão do documento José Nunes, da bancada da CDU, agitou as águas lembrando o histórico do processo e várias obras que ainda estão por realizar.

A bancada da CDU optou depois por deixar Rui Rei sem resposta.

Além da moção pela construção do nó dos caniços foram apresentadas outras moções na assembleia, pedindo mais saúde, uma nova praça de táxis na Póvoa de Santa Iria, a recuperação do mouchão da Póvoa, a criação de um projecto de combate à pobreza menstrual e pela criação de uma carta municipal de habitação.