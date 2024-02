Salvaterra Fight Club é uma associação de artes marciais e desportos de combate com treinos diários.

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

Salvaterra Fight Club é a nova associação do concelho de Salvaterra de Magos

Salvaterra Fight Club é a mais recente associação do concelho de Salvaterra de Magos. Desenvolve as modalidades de Muay Thai e Jiu-Jitsu na sede do Clube Desportivo Salvaterrense e procura ensinar, antes dos socos e pontapés, a ser-se mais disciplinado e a respeitar os outros. A associação foi fundada por Tállison Santos e Caio Rosa, amigos de infância e colegas de equipa. O MIRANTE assistiu a um dos treinos de Muay Thai que juntou cerca de duas dezenas de atletas de várias faixas etárias.

Leia a reportagem completa na edição impressa de O MIRANTE nas bancas à quinta-feira.