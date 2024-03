Anabela Freitas fala em coesão ao receber prémio Personalidade do Ano Prestígio

O prémio Personalidade do Ano Prestígio foi entregue por O MIRANTE a Anabela Freitas, ex-presidente da Câmara de Tomar e actual vice-presidente do Turismo do Centro. A distinção a Anabela Freita, que não gosta de meias palavras e nunca se arrepende das escolhas que faz, decorreu numa cerimónia no Convento de S. Francisco em Santarém esta quinta-feira, 29 de Fevereiro.