Carlos Cortes defende SNS ao receber prémio Personalidade do Ano Nacional

O prémio Personalidade do Ano Nacional, foi entregue por O MIRANTE esta quinta-feira ao bastonário da Ordem dos Médicos. Carlos Cortes, especialista em Patologia Clínica e director do serviço no Centro Hospitalar do Médio Tejo e acérrimo defensor do Serviço Nacional de Saúde, que gosta de dialogar e procurar soluções, recebeu a distinção numa cerimónia em Santarém, no Convento de S. Francisco.