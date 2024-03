Catarina do Vale destaca-se como autarca e recebe prémio Personalidade do Ano Política

Catarina do Vale é a Personalidade do Ano na área da Política e recebeu o prémio atribuído por O MIRANTE esta quinta-feira, 29 de Fevereiro, em Santarém. A vice-presidente da Câmara de Benavente, autarca há uma década e presidente do Centro de Recuperação Infantil de Benavente, que se considera uma mulher de afectos, recebeu a distinção numa cerimónia no Convento de S. Francisco com centenas de convidados.