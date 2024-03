Cerci Flor da Vida de Azambuja é Personalidade do Ano Cidadania pela dedicação

A Cerci Flor da Vida- Cooperativa de Educação, Reabilitação, Capacitação e Inclusão, fundada em 1982 em Azambuja, foi distinguida com o prémio Personalidade do Ano Cidadania, numa iniciativa de O MIRANTE. A distinção pelos serviços às pessoas com deficiência e suas famílias foi entregue esta quinta-feira, 29 de Fevereiro, numa cerimónia no Convento de S. Francisco em Santarém.