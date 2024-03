Filarmónica Vitória é Personalidade do Ano Cultura pelo exemplo

A Personalidade do Ano na área da cultura é a Sociedade Filarmónica de Instrução e Recreio Carregueirense Vitória. O prémio atribuído por O MIRANTE foi entregue esta quinta-feira, 29 de Fevereiro, no Convento de S. Francisco em Santarém, aos dirigentes da coletividade com 94 anos e que é uma das mais emblemáticas associações do concelho da Chamusca.