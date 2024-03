Gimno Clube de Santarém recebe prémio Personalidade do Ano Desporto

O MIRANTE distinguiu o Gimno Clube de Santarém como Personalidade do Ano na área do Desporto, por ser uma referência na formação e prática de ginástica de trampolins, com 132 atletas, e por organizar o Scalabiscup, com centenas de atletas de várias partes do mundo. O prémio foi entregue numa cerimónia no Convento de S. Francisco em Santarém na tarde desta quinta-feira, 29 de Fevereiro.