Juíza Albertina Pedroso recebe prémio Personalidade do Ano relevando a democracia

A juíza desembargadora Albertina Pedroso recebeu esta quinta-feira, 29 de Fevereiro o prémio Personalidade do Ano, atribuído por O MIRANTE. Natural de Alverca do Ribatejo, a juíza, com três décadas de carreira na justiça é a primeira mulher a presidir ao Tribunal da Relação de Évora. O prémio foi entregue perante centenas de convidados e mais de uma dezena de juízes da Relação e a presidente da Comarca de Santarém numa cerimónia no Convento de S. Francisco em Santarém.