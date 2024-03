Manuel Valamatos destaca vida autárquica ao receber prémio Personalidade do Ano Política

Manuel Jorge Valamatos, presidente da Câmara de Abrantes, onde entrou como autarca há duas décadas, foi distinguido por O MIRANTE com o prémio Personalidade do Ano na área da Política. O prémio, atribuído ao autarca que vive de forma apaixonada na política, no associativismo e na vida familiar, foi entregue esta quinta-feira, 29 de Fevereiro, no Convento de S. Francisco, em Santarém.