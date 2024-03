Os mandamentos de José Eduardo Carvalho distinguido com o prémio Personalidade do Ano Vida

O presidente da Associação Industrial Portuguesa, José Eduardo Carvalho, foi distinguido esta quinta-feira, 29 de Fevereiro, com o prémio Personalidade do Ano Vida, numa iniciativa de O MIRANTE que decorreu em Santarém, no Convento de S. Francisco. O dirigente, natural de Vila Chã de Ourique e que foi presidente da Nersant, destaca-se pela larga carreira dedicada ao associativismo empresarial.