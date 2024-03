Prémio Personalidade do Ano Excelência para a Quinta da Alorna pela perseverança e inovação

A Quinta da Alorna é uma das maiores e mais prestigiadas propriedades agrícolas da região e foi esta quinta-feira, 29 de Fevereiro, galardoada com o prémio Excelência das Personalidades do Ano atribuído por O MIRANTE. A entrega do prémio à quinta com 2600 hectares no concelho de Almeirim decorreu no Convento de S. Francisco, em Santarém.