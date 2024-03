Purificação Reis distinguida com prémio Personalidade do Ano Associativismo

O prémio Personalidade do Ano na área do Associativismo, atribuído por O MIRANTE, foi entregue esta quinta-feira, 29 de Fevereiro, a Purificação Reis, presidente da ACISO - Associação Empresarial Ourém-Fátima, que é a primeira mulher no cargo. A distinção à dirigente que nunca quis ter cargos políticos foi entregue numa cerimónia no Convento de S. Francisco em Santarém.