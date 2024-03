Tasquinhas de Rio Maior quer bater recorde de participantes

A edição de 2024 das Tasquinhas de Rio Maior abriu portas na tarde desta sexta-feira, 1 de Março, com o objectivo do município de superar os mais de 100 mil visitantes que passaram pelo certame durante os dez dias do evento no ano passado. O presidente da Câmara de Rio Maior, Filipe Santana Dias, sublinhou que esta iniciativa é um sucesso por causa das associações que participam e os mais de mil voluntários que servem às mesas ou ajudam na cozinha.

A Câmara de Rio Maior quer reforçar e valorizar o apoio aos empresários do concelho e vai organizar a primeira Gala do Empresário, que está previsto realizar-se a 29 de Maio. A comitiva visitou os expositores de artesanato, comida e as tradicionais tasquinhas. O evento foi animado com a actuação da Sal e Tuna, tuna feminina da Escola Superior de Desporto de Rio Maior. O certame pode ser visitado até 10 de Março, no pavilhão multiusos da cidade.