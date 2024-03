UDC de Aldeia do Sobralinho resiste e merece o prémio Personalidade do Ano Desporto

A União Desportiva e Cultural de Aldeia do Sobralinho, no concelho de Vila Franca de Xira, é a Personalidade do Ano na área do Desporto, tendo recebido o prémio atribuído por O MIRANTE esta quinta-feira, 29 de Fevereiro. A distinção, entregue no Convento de S. Francisco, em Santarém, releva a importância que a colectividade tem tido para a população.