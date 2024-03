Albertina Pedroso Personalidade do Ano

A Juíza Desembargadora, Albertina Maria Gomes Pedroso, foi a primeira mulher a ser eleita para Presidente do Tribunal da Relação de Évora nos 50 anos de existência do mesmo. A sua escolha para Personalidade do Ano 2023 teve em conta esse facto relevante mas também a defesa que sempre promoveu da aproximação da justiça aos cidadãos. A melhoria da comunicação do Tribunal com a imprensa, em particular no que diz respeito aos processos mediáticos, é um dos seus objectivos, bem como reabrir o Palácio Barahona, onde está instalado o Tribunal, à comunidade para acolher espectáculos culturais. A melhoria das condições de trabalho e o reforço da formação aos juízes tem sido outra das suas prioridades. Albertina Maria Gomes Pedroso nasceu em Alverca do Ribatejo, Vila Franca de Xira, e licenciou-se em Direito na Faculdade da Universidade de Lisboa. Considera relevante explicar aos cidadãos que o funcionamento do sistema de Justiça está ligado à vida para que estes olhem para a Justiça com a confiança que ela merece.