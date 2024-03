Anabela Freitas Personalidade do Ano Prestígio

Anabela Gaspar de Freitas foi escolhida como Personalidade do Ano - Prestígio numa altura em que deixa o cargo de presidente da Câmara de Tomar para ocupar o lugar de vice-presidente da Turismo Centro de Portugal, para o qual foi eleita. A sua capacidade de liderança e a sua eficácia na concretização de objectivos para a melhoria do bem comum, juntamente com uma insaciável vontade de conhecer, experimentar e aprender cada vez mais, justificam a distinção que se junta à de Personalidade do Ano na área da Política atribuída em 2017. Nascida em Tomar em 1966 o seu mandato autárquico, iniciado em 2013, correspondeu a um período de renascimento da cidade e do concelho a vários níveis. Foi a primeira mulher eleita para o cargo, mas o que conseguiu realizar relega esse importante facto para segundo plano. Sem protagonismo, mas com eficácia realojou dezenas de famílias que moravam em barracas libertando a margem direita do Nabão para usufruto da cidade; recuperou a Sinagoga, criando um novo pólo turístico, a juntar ao Convento de Cristo, e conseguiu atrair investimentos privados a nível da hotelaria e da instalação de empresas da área tecnológica.