Catarina Pinheiro do Vale Personalidade do Ano Política

Mulher assertiva que não é dada a desânimos Catarina Pinheiro do Vale é vereadora da Câmara Municipal de Benavente há dez anos durante os quais cresceu a nível pessoal e profissional. Não tinha qualquer experiência política ou ligação partidária quando foi convidada a primeira vez para integrar, como independente, a lista de candidatos da CDU mas soube aprender e afirmar-se. Licenciada em Psicologia Clínica aceita com naturalidade as desilusões pontuais. Como mulher considera que a paridade a nível da política deveria ser total e para isso defende o aumento das estruturas municipais que apoiem as mulheres e as famílias. Olha com atenção para as mulheres que estão nas autarquias, nomeadamente as que exercem cargos de vereadoras, como ela, e considera que há muitas com capacidade para poderem vir a ser candidatas à presidência das mesmas. Mantém-se como presidente do Centro de Recuperação Infantil de Benavente, um cargo não remunerado, que ocupava antes de ser vereadora. A sua ligação à instituição vem de longe uma vez que a mãe ali trabalhou como educadora de infância.