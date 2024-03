José Eduardo Carvalho Personalidade do Ano Vida

José Eduardo Carvalho tem um percurso de vida ligado às mais importantes realizações da região tendo tido um papel fundamental no seu desenvolvimento nos últimos 30 anos. Natural de Vila Chã de Ourique, concelho do Cartaxo, licenciado em Sociologia pelo ISCTE e com uma pós-graduação em Gestão Empresarial, é uma referência como dirigente associativo empresarial, nomeadamente como presidente da NERSANT - Associação Empresarial da Região de Santarém, cargo que exerceu de 1994 a Março de 2011 e Presidente da direcção da AIP-CCI, de então para cá. À frente da NERSANT teve um papel preponderante na entrada do gás natural da região; na criação de diversos parques de negócios; na constituição de escolas profissionais, de um centro de artesanato, de um tecnopólo e de muitas outras mais-valias para o desenvolvimento empresarial e promoção de empresários e empresas. Como Presidente da AIP tem contribuído para a consolidação e equilíbrio da sua exploração e sustentabilidade financeira e para a colocar na liderança do movimento associativo.