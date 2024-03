Manuel Valamatos Personalidade do Ano Política

Manuel Valamatos assumiu a presidência da Câmara de Abrantes em 2019, a meio de um mandato e confirmou nas urnas, dois anos depois, com uma maioria absoluta, a confiança dos eleitores. Em 2023 foi eleito, por unanimidade, presidente da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo assumindo a liderança desta associação de 11 municípios. Na política autárquica há mais de duas décadas Manuel Valamatos é discreto, disciplinado e com uma grande capacidade de trabalho. Integrou as equipas de dois presidentes de câmara como vereador e afirmou-se como administrador dos Serviços Municipalizados de Abrantes, cargo que ainda ocupa com sucesso. Como presidente mostrou que, para além de saber trabalhar em equipa, também é capaz de liderar. Tomou decisões importantes, desbloqueou assuntos que estavam parados e deu andamento a obras importantes. Afirmou um estilo próprio, assente numa boa capacidade de diálogo e num grande bom senso mas sem cedências na altura de concretizar os objectivos traçados.