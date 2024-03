partilhe no Facebook

Purificação Reis Personalidade do Ano Associativismo

Purificação Pereira Reis é presidente da Associação Empresarial Ourém-Fátima (ACISO) desde Julho de 2019. Persistente e determinada, foi a primeira mulher a ser eleita para o cargo em 80 anos de existência da organização. O seu percurso profissional esteve quase sempre ligado às instituições mais influentes do concelho de Ourém, nomeadamente à INSIGNARE - Associação de Ensino e Formação, que começou por ser Escola Profissional de Ourém, onde ensinou durante 18 anos, sendo dez deles em acumulação com o cargo de directora executiva. Formada pelo Instituto Superior de Gestão de Lisboa é uma pessoa discreta que preza a tranquilidade mas não confunde paz de espírito com adormecimento e marasmo. Apesar de reconhecera importância da política nunca se deixou seduzir pela mesma e não foi por falta de convites.