Tomar comemorou o Dia da Cidade com homenagens e várias iniciativas

Comemorações do Dia da Cidade, 1 de Março, foram marcadas com desfiles na Praça da República e homenagens a pessoas e instituições que marcam a diferença no concelho.

O município de Tomar celebrou na sexta-feira, 1 de Março, 864 anos da fundação do Castelo Templário, na Praça da República. As cerimónias oficiais iniciaram com o desfile dos Bombeiros Municipais de Tomar, Exército, Guarda Nacional Republicana e várias instituições e associações do concelho. A iniciativa contou também com a tradicional deposição de coroas de flores na base da estátua de D. Gualdim Pais.

A cerimónia prosseguiu com a sessão solene da Assembleia Municipal de Tomar, no Cine-Teatro Paraíso, que contou com a intervenção de representantes dos grupos municipais, do presidente da Assembleia Municipal de Tomar e do presidente da câmara. No final foram homenageadas pessoas e instituições que marcam a diferença no concelho e os funcionários do município com 25 e 35 anos de serviço, assim comos os aposentados durante o ano transacto.