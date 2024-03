Vila Franca de Xira celebra forças da protecção civil com a comunidade

Exposições, demonstrações das forças de segurança e até um simulador de sismo são alguns dos destaques do dia da Protecção Civil que o município de Vila Franca de Xira assinala este sábado, 2 de Março, no Pavilhão do Cevadeiro.

A mostra, aberta a toda a comunidade, permite aos visitantes e aos mais novos interagir com as forças de segurança, as suas viaturas, conhecer os veículos e dispositivos dos bombeiros e ficar a par do que faz o serviço municipal de protecção civil de VFX.

Pelo meio há até a possibilidade de conhecer algumas relíquias, como este camião Ford a diesel, com oito mil centímetros cúbicos de cilindrada e 210 cavalos, da corporação de Alhandra.

Uma viatura que, entre outras ocorrências, esteve no grande incêndio do Chiado em Lisboa e no incêndio da antiga fábrica do arroz em VFX.

A actividade está inserida no âmbito do Dia Internacional da Proteção Civil, que visa alertar e sensibilizar para a importância da protecção civil na salvaguarda da vida humana, da propriedade e do património cultural e ambiental das comunidades.

É uma reportagem para ler na edição semanal de O MIRANTE.