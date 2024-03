Associacao Teatral Revisteiros Personalidade do Ano Cultura

A Associação Teatral Revisteiros foi criada há quase 40 anos por um grupo de amigos que tinham a paixão do teatro tendo sido formalmente registada mais tarde. A sua longevidade e o seu dinamismo são explicados essencialmente por essa paixão; pela capacidade de a transmitirem a outros; pelo trabalho que desenvolvem em termos culturais e pela ligação que conseguiram criar e que mantêm com a comunidade. Os Revisteiros são património de Samora Correia e a maioria da população orgulha-se da associação e do seu trabalho cultural. Apesar do nome o teatro de revista não é o que a associação mais faz. Muitas das produções são dirigidas aos mais novos e realizam ainda diversas actividades de animação, nomeadamente de rua, tanto na cidade, como em localidades vizinhas, nomeadamente Vila Franca de Xira, Póvoa de Santa Iria, Alverca do Ribatejo, Alenquer e Santarém.