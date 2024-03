CERCI Flor da Vida Personalidade do Ano Cidadania

Criada há 44 anos como Cooperativa de Educação e Reabilitação de Crianças Inadaptadas, a CERCI Flor da Vida de Azambuja tem desempenhado ao longo da sua existência um trabalho de grande valia no apoio a pessoas com deficiência.

Criada há 44 anos como Cooperativa de Educação e Reabilitação de Crianças Inadaptadas, a CERCI Flor da Vida de Azambuja tem desempenhado ao longo da sua existência um trabalho de grande valia no apoio a pessoas com deficiência. Em 2023 a instituição deu mais um passo na melhoria das suas condições com o lançamento da obra do Complexo Social e de Saúde, na Quinta das Rosas. A nova infra-estrutura contempla a implementação de 90 camas, capacidade de resposta para 140 utentes e criação de mais sete dezenas e meia de postos de trabalho. O sucesso da Flor da Vida, que presta apoio a mais de três centenas e meia de pessoas, é mais significativo porque se segue a um período difícil pelo qual passou há cerca de quatro anos. Emanando directamente da sociedade a cooperativa mostra assim a sua vitalidade e capacidade.