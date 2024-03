Gimno Clube de Santarém Personalidade do Ano Desporto

O Gimno Clube de Santarém é conhecido a nível nacional e internacional como um clube especializado na formação de atletas, na modalidade

de ginástica de trampolins. Tem mais de uma centena de praticantes, alguns dos quais campeões distritais e nacionais e já teve mais de uma dezena a participar em campeonatos do mundo. Formado em 18 de Setembro de 1997 o Gimno Clube de Santarém é responsável pela organização da Scalabiscup. Em 2023 a Federação Internacional de Ginástica, via Federação de Ginástica de Portugal, atribuiu ao Gimno Clube de Santarém, como reconhecimento pelo seu trabalho, a organização da Taça do Mundo de Trampolins. Para além do actual presidente, Fernando Gaspar, ex-atleta da modalidade e treinador há duas décadas, o clube tem gerado outros dirigentes de qualidade. O presidente da Federação Nacional de Ginástica, Luís Arrais, e o presidente da Associação de Ginástica de Santarém, Victor Varejão, pertenceram ao grupo de fundadores.