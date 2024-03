Quinta da Alorna Personalidade do Ano Excelência

A Quinta da Alorna, fundada em 1723 por D. Pedro de Almeida, é uma marca de prestígio no sector dos vinhos com outros projectos em desenvolvimento noutras áreas.

A Quinta da Alorna, fundada em 1723 por D. Pedro de Almeida, é uma marca de prestígio no sector dos vinhos com outros projectos em desenvolvimento noutras áreas. Propriedade da família Lopo de Carvalho, tem sabido modernizar-se e reinventar-se e é actualmente uma referência nacional. Comercializa cerca de dois milhões de garrafas de vinho por ano, metade das quais são exportadas para mais de duas dezenas de países. Tem loja de enoturismo e loja online. Com sede em Almeirim a propriedade, localizada na margem esquerda do Tejo, tem 2.600 hectares. Para além da vinha possui uma extensa área de floresta e uma zona de regadio onde são produzidos diversos produtos para grandes marcas nacionais. Ao longo dos seus três séculos de existência a Quinta da Alorna não perdeu o cariz familiar mas soube a tempo adoptar uma gestão profissionalizada da qual Pedro Lufinha, director geral, é um dos principais responsáveis.