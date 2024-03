União Desportiva e Cultural de Aldeia do Sobralinho Personalidade do Ano Desporto

No Sobralinho, terra de gente trabalhadora, foi fundada há 50 anos, a 15 de Dezembro de 1974, a UDCAS - União Desportiva e Cultural de Aldeia do Sobralinho.

No Sobralinho, terra de gente trabalhadora, foi fundada há 50 anos, a 15 de Dezembro de 1974, a UDCAS - União Desportiva e Cultural de Aldeia do Sobralinho. O pequeno mas ilustre clube, que tem aldeia no nome e emblema com os anéis olímpicos, desempenha um papel fulcral e inestimável na comunidade. Sempre foi e continua a ser o primeiro ponto de contacto de crianças e jovens com a actividade física e alguns destacados praticantes de diversas modalidades deram ali os primeiros passos. A Associação é também uma casa de promoção da cultura e de incentivo dos adultos à participação cívica na vida da comunidade. Danças de Salão, Zumba Kids, Fitness e Kempo são algumas das actuais. Com regularidade decorrem na sede actividades populares de animação e convívio, noites de teatro e feiras de artesanato e pintura onde participam artistas locais.