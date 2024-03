Granja mantém a tradição com Baile da Pinha

A tradição ainda é o que era na Sociedade Recreativa da Granja, em Vialonga, e realizou-se no sábado o Baile da Pinha.

miúdos e graúdos dançaram pela noite dentro ao som da música do conjunto Kris Rosa que animou a plateia com a interpretação de músicas de todos os géneros.

Entre comes e bebes os pares foram ganhando coragem e inscreveram-se para a dança da pinha. A participação superou as expectativas e inscreveram-se 30 pares que se candidataram a puxar a fita vencedora na pinha pendurada no meio do salão.

Elisabete Queiroz e Ana Paula Carvalho foram eleitas rainhas e arrecadaram os prémios. A pinha da Sociedade Recreativa da Granja é uma das duas que existem no país, fabricadas pelo mesmo autor, e por isso é um património da colectividade.

Após a coroação das vencedoras decorreu o beberete e dançou-se pela noite dentro.

