Dia da Mulher: a importância de assinalar a data e as mulheres que mais inspiram

O Dia da Mulher, que se assinala esta sexta-feira, 8 de Março, é uma data por excelência para várias entidades apresentarem actividades para mulheres e algumas mesmo onde os homens estão proibidos de entrar.

O MIRANTE percorreu a cidade de Santarém e falou com algumas pessoas sobre a importância de assinalar a data, quais as mulheres mais inspiradoras, entre outros temas, numa reportagem que pode ler na integra na próxima edição impressa do jornal.