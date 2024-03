Trilhos de Vialonga dão a conhecer património da freguesia

partilhe no Facebook

A chuva não foi entrave para a realização de mais uma caminhada pelos Trilhos de Vialonga. Sábado à tarde os caminheiros mais corajosos concentraram-se na Mata do Paraíso e percorreram um dos pulmões verdes do concelho, com 19 hectares.

Cascatas, pedreira de calcário e caminho do rio foram alguns dos sítios emblemáticos e que foram apreciados pelos exploradores.

Chegados a Santa Eulália o Sr. João abriu a porta da capela exclusivamente para a iniciativa. A capela de Santa Eulália só abre uma vez por ano, por ocasião das festas locais.

Já com a chuva a cair visitou-se o Museu Etnográfico do Grupo Desportivo de Santa Eulália que retracta as vivências antigas através dos objectos que se usavam antigamente.

Os trilhos realizam-se desde 2022 e já envolveram cerca de 500 pessoas e 15 percursos. Em Vialonga o próximo trilho vai acontecer em Maio.

