“As Marias” em Salvaterra de Magos costuram para ajudar quem mais precisa

A Universidade Sénior de Salvaterra de Magos, em parceria com a Dress a Girl Portugal, tem um grupo voluntário de uma dezena de mulheres que, de segunda a quinta-feira, reúne para produzir vestidos e calções para crianças que vivem abaixo do limiar da pobreza. Em oito anos foram produzidos por “As Marias” perto de 11 mil vestidos e há mais 11 grupos no distrito de Santarém. Colaboram ainda com o serviço de Senologia do Hospital Distrital de Santarém, costurando almofadas para os doentes oncológicos colocarem debaixo do braço, protecções para o cinto de segurança e turbantes. O MIRANTE conversou com a responsável do projecto em Salvaterra de Magos, Maria José Rodrigues, e Joana Nobre, presidente da Dress a Girl Portugal, natural de Rio Maior.

