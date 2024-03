Bombeiros Sapadores de Santarém distinguidos no feriado municipal

Na manhã do dia de 19 de Março decorreu a cerimónia de atribuição de condecorações a elementos dos Bombeiros Sapadores de Santarém nos Paços do Concelho de Santarém.

A Câmara de Santarém incluiu nas comemorações do feriado municipal em Santarém, no Dia de são José, a atribuição de condecorações a elementos do corpo dos Bombeiros Sapadores de Santarém nos Paços do Concelho de Santarém. A cerimónia decorreu seguir ao hastear da bandeira, na manhã de 19 de Março. Carlos Grazina, comandante dos Bombeiros Sapadores de Santarém, Ricardo Gonçalves, presidente da Câmara de Santarém, Hélder Silva, Comandante da Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil, Eduardo Correia, engenheiro e vice-presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses, e Fernando Couto, presidente da Associação Nacional dos Bombeiros Profissionais, foram algumas das personalidades presentes e que entregaram as distinções.