Festival do cabrito é uma referência gastronómica em Torres Novas

A 33º edição do Festival do Cabrito arrancou em Torres Novas, no dia 22 de Março, com uma inauguração que contou com várias dezenas de convidados e a presença do executivo municipal. Pedro Ferreira, presidente do município, destacou a importância do festival na promoção da gastronomia local. No primeiro dia de evento, que decorreu no restaurante Zeca, em Casais da Igreja, foram servidos vários produtos gastronómicos típicos da região. O Festival do Cabrito decorre entre os dias 22 e 31 de Março e conta com a adesão de 31 restaurantes do concelho.

Uma reportagem para ler desenvolvida na edição impressa de O MIRANTE.